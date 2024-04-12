Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать рак кожи

Главный автор исследования, профессор дерматологии и эпидемиологии Елени Линос, отмечает, что это является ярким примером того, как искусственный интеллект может использоваться в сотрудничестве с врачом для улучшения ухода за пациентами. Исследование было опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на основе глубокого обучения, создаются на основе сотен тысяч или даже миллионов изображений кожных заболеваний. После обучения алгоритмы могут предлагать возможные диагнозы на основе изображений кожи пациентов.

Исследователи сравнили работу врачей, использующих искусственный интеллект при диагностике рака кожи, с теми, кто не использует его. Показатели чувствительности и специфичности диагнозов улучшились при использовании искусственного интеллекта. Интересно отметить, что даже студенты-медики и медицинские сестры получили значительное улучшение диагностики при использовании искусственного интеллекта.