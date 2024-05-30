Искусственный интеллект поможет врачам расшифровать ЭЭГ

ЭЭГ использует небольшие сенсоры, прикрепленные к коже головы, для измерения электрических сигналов мозга. Следы, оставляемые на графиках ЭЭГ, могут указывать на различные состояния, включая судороги или события, похожие на судороги.

Ученые разработали инструмент, который анализирует эти графики и определяет вероятность наличия различных видов судорог или других аномалий. Проведенные тесты показали, что медики, использующие этот инструмент, стали гораздо точнее в определении состояния пациентов, что может значительно повысить их шансы на выздоровление.