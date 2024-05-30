Искусственный интеллект поможет врачам расшифровать ЭЭГ

Опубликовано 30 мая 2024, 21:00
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Искусственный интеллект поможет врачам расшифровать ЭЭГЧто может спасти тысячи пациентов
Ученые из университета Дьюка создали модель машинного обучения, которая значительно улучшает способность медиков читать электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациентов на интенсивной терапии. Эта вычислительная система может помочь спасти тысячи жизней ежегодно, так как она позволяет отслеживать состояние пациентов и определять моменты, когда они находятся в опасности.
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ЭЭГ использует небольшие сенсоры, прикрепленные к коже головы, для измерения электрических сигналов мозга. Следы, оставляемые на графиках ЭЭГ, могут указывать на различные состояния, включая судороги или события, похожие на судороги.
Ученые разработали инструмент, который анализирует эти графики и определяет вероятность наличия различных видов судорог или других аномалий. Проведенные тесты показали, что медики, использующие этот инструмент, стали гораздо точнее в определении состояния пациентов, что может значительно повысить их шансы на выздоровление.
Источник:Medical Lab
Автор:Булат Кармак