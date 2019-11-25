Искусственный интеллект предложили уравнять в правах с животными

Как вариант, можно предположить, что искусственный интеллект не заслуживает никакой защиты этического характера, так как у него нет никаких эмоций и уж тем более сознания. В таком случае возникает вопрос: а как именно человек в принципе способен понять, испытывает ли созданный им “разум” радость и страдания? Имеется в виду тот вид искусственного интеллекта, который еще не способен рассказать о своем состоянии человеку, как на то не способны кошки или собаки.

Учитывая тот факт, что люди себя-то далеко не сразу начали защищать с этической точки зрения, вполне вероятно, что и искусственному интеллекту придется какое-то время придется “пострадать” от рук человека. Но журналисты считают, что рано или поздно все же образуется какой-то свод правил, которые человеку будет запрещено нарушать относительно ИИ именно в связи с этическими соображениями.