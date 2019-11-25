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Искусственный интеллект предложили уравнять в правах с животными

И начать защищать его как защищают коров или других животных от насилия со стороны человека
Издание Aeon призвало мировую общественность задуматься о том, а заслуживает ли искусственный интеллект какой-либо этической защиты. В пример были приведены животные, которым общественность предоставляет защиту подобного рода. Также издание предложило рассудить, при каких условиях он ее должен получить.

Как вариант, можно предположить, что искусственный интеллект не заслуживает никакой защиты этического характера, так как у него нет никаких эмоций и уж тем более сознания. В таком случае возникает вопрос: а как именно человек в принципе способен понять, испытывает ли созданный им “разум” радость и страдания? Имеется в виду тот вид искусственного интеллекта, который еще не способен рассказать о своем состоянии человеку, как на то не способны кошки или собаки.

Учитывая тот факт, что люди себя-то далеко не сразу начали защищать с этической точки зрения, вполне вероятно, что и искусственному интеллекту придется какое-то время придется “пострадать” от рук человека. Но журналисты считают, что рано или поздно все же образуется какой-то свод правил, которые человеку будет запрещено нарушать относительно ИИ именно в связи с этическими соображениями.