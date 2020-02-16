Искусственный интеллект превратил актеров "Мстителей" в героев "Назад в будущее"

Как сообщает автор канала, для переноса популярных актеров, в лице Тома Холланда (Tom Holland), известного по роли “Человека-Паука”, а также Роберта Джон Дауни-младшего (Robert John Downey Jr.), играющего Тони Старка, он использовал инструмент DeepFace lab, а также Hitfilm Express 13.

Стоит отметить, что работа нейросетей с каждым разом становится все более искусной. Напомним, что буквально несколько дней назад мы писали о переносе с помощью той же DeepFake легендарных актеров, в числе которых Ванн Дамм, Джеки Чан, Киану Ривз и Брюс Ли, в последнюю часть культовой Mortal Kombat 11. Посмотреть на это можно по ссылке.