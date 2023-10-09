Искусственный интеллект придётся чинить, когда он «постареет»

«Умные» чат-боты и другие системы, работающие на нейросетях, могут столкнуться с проблемой потери качества из-за того, что их обучение происходит на огромном объёме разнородных данных. Об этом предупреждает Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, Российской академии наук.

Он подчёркивает, что недавно было замечено, что система ChatGPT время от времени даёт менее точные ответы. Это связано с тем, что при обучении на большом количестве данных она, в какой-то мере, усредняется. Поэтому в будущем потребуется специальный подход, чтобы предотвратить потерю качества при обучении на всевозможных данных.

Арутюн Аветисян также обращает внимание на то, что дефекты работы искусственного интеллекта могут сравниваться с прогрессированием болезни Альцгеймера у людей. Он подчёркивает, что мы только начинаем понимать потенциал и ограничения искусственного интеллекта и что современные системы находятся на ранних этапах развития. Мнения учёных о том, когда появится искусственный интеллект, настолько сильный, как человеческий, расходятся — кто-то говорит о нескольких годах, а другие утверждают, что это займёт десятилетия.