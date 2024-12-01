«Искусственный интеллект» признали словом года в науке

Институт Пушкина и портал «Наука.рф» назвали «искусственный интеллект» главным словом года в науке. Итоги были подведены на IV Конгрессе молодых учёных. Выбор объясняется тем, что искусственный интеллект стал не только ключевой технологией, но и символом междисциплинарности, способной менять жизнь и науку. Представители Института Пушкина отметили, что эта тема актуальна как никогда, и планируют продолжать ежегодно выбирать научное слово года.

Опрос, проведённый с 25 по 28 ноября 2024 года, охватил более 500 участников из разных сфер науки, от гуманитариев до биологов и медиков. Среди предложенных слов учёные-гуманитарии выделили «дискурс» и «коммуникацию», а медики отметили термины вроде «геном» и «вакцина от рака». Однако «искусственный интеллект» опередил всех, подтвердив своё значение в технологическом прогрессе и научных исследованиях.

И.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев добавил, что акция «Слово года в науке» помогает фиксировать ключевые моменты в развитии науки и технологий. Он отметил, что ИИ значительно упрощает сложные процессы, улучшает производство и в целом влияет на качество жизни. Проект «Слово года» станет ежегодной традицией, отражая как тренды науки, так и вехи прогресса в стране.