Наука и технологии
Сегодня в 13:33
Искусственный интеллект раскрыл самое привлекательное жильё в Москве
Заявленная точность соответствующего рейтинга — 89%
Специалисты инвестиционной компании Realiste опубликовали рейтинг самого привлекательного в Москве жилья. Особенностью данного списка является то, что составлен он был при помощи искусственного интеллекта.
Известно, что в рамках формирования рейтинга были изучено порядка 50 тысяч домов. Специалисты брали в учет такие факторы, как наличие фитнес-центров, зон отдыха, детских площадок, благоустроенных территорий возле дома, год постройки, планировка квартиры и материалы, из которых построен дом. В то же время, во внимание не была взята близость метро и локационного расположения дома.
В результате выяснилось, что жилье в Люберцах оказалось привлекательнее квартир в районе Китай Города. Кроме того, Мытищи, согласно данным специалистов, сопоставимы с районом станции метро Минская. Заявленная точность рейтинга — 89%.