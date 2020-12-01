Искусственный интеллект решил проблему, с которой ученые не могли справиться полвека

AlphaFold (именно так называется ИИ) потратил всего лишь несколько дней на то, чтобы спрогнозировать структуру белка с точностью до атома, сообщается в официальном блоге команды DeepMind. Благодаря данному прорыву, ученые наконец-то смогут предсказать, как белки складываются в трехмерные формы, что, в свою очередь, позволит понять формирование определенных болезней и даст возможность создавать “дизайнерские лекарства”.

Напомним, что ранее ИИ от DeepMind смог стать первым, который обыграл человека в шахматы, Go, Starcraft II и прочие сложные игры. При этом еще тогда разработчики отмечали, что их цель - не обыгрывание людей, а работа над более серьезными вопросами.