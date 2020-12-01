Наука и технологии
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Искусственный интеллект решил проблему, с которой ученые не могли справиться полвека
Теперь у научного сообщества есть шансы совершить прорыв в лечении людей
В сети появилась информация о том, что искусственный интеллект от DeepMind сумел решить проблему, над которой ученые бились на протяжении последних 50 лет. По словам специалистов, это произошло на десятилетия раньше, чем предсказывалось.
AlphaFold (именно так называется ИИ) потратил всего лишь несколько дней на то, чтобы спрогнозировать структуру белка с точностью до атома, сообщается в официальном блоге команды DeepMind. Благодаря данному прорыву, ученые наконец-то смогут предсказать, как белки складываются в трехмерные формы, что, в свою очередь, позволит понять формирование определенных болезней и даст возможность создавать “дизайнерские лекарства”.
Напомним, что ранее ИИ от DeepMind смог стать первым, который обыграл человека в шахматы, Go, Starcraft II и прочие сложные игры. При этом еще тогда разработчики отмечали, что их цель - не обыгрывание людей, а работа над более серьезными вопросами.