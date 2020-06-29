Наука и технологии
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Искусственный интеллект Сбербанка поможет расшифровать рукописи Петра I
Расшифровка его записей крайне трудна из-за своеобразной манеры письма
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о том, что искусственный интеллект, разработанный его компанией, поможет расшифровать рукописи Петра I.
Важно понимать, что рукописи Петра Великого являются мощным источником вдохновения для исследователей данных в Сбербанке, в связи с чем и было решено помочь историкам сделать полную расшифровку рукописей. На данный момент процесс понимания всех записей Петра представляет из себя крайне сложную задачку, так как у него была достаточно своеобразная манера письма.
”Петр оставил за 20 лет огромное наследие, но писал очень своеобразно, поэтому прочесть его рукописи — это отдельная сложная задача. Мы считаем, что искусственный интеллект очень хорошо может помочь ученым решить эту задачу”, - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.