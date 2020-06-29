Искусственный интеллект Сбербанка поможет расшифровать рукописи Петра I

Важно понимать, что рукописи Петра Великого являются мощным источником вдохновения для исследователей данных в Сбербанке, в связи с чем и было решено помочь историкам сделать полную расшифровку рукописей. На данный момент процесс понимания всех записей Петра представляет из себя крайне сложную задачку, так как у него была достаточно своеобразная манера письма.