Искусственный интеллект сделал Киану Ривза главным героем «Звёздных Войн»

Пока что речь идёт лишь о четвёртой части фильма — «Призрачная угроза». При этом автор оригинального видео, опубликованного на YouTube, подверг изменениям лишь некоторые сцены из фильма. Но даже это у него получилось настолько натуралистично, что мысль об использованном видеомонтаже улетучивается практически мгновенно.

Напомним, что в оригинальном фильме роль Квай-Гон Джинна исполнил Лиам Нисон. Именно его в «обновлённой версии» и заменил Киану Ривз, наиболее известный по ролям в таких фильмах как «Матрица», «Константин: Повелитель Тьмы» и «Джон Уик».