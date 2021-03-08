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Искусственный интеллект сделал Киану Ривза главным героем «Звёздных Войн»
Получилось настолько реалистично, что о видеомонтаже забываешь практически сразу
Последние несколько лет нейросети набирают всё большую популярность среди обычных людей. Ещё больший интерес вызывают deepfake-видео — видео, в которых лицо одного человека заменяется на лицо кого-то другого. Именно такой ролик создал искусственный интеллект, сделав Киану Ривза главным героем «Звёздных Войн».
Пока что речь идёт лишь о четвёртой части фильма — «Призрачная угроза». При этом автор оригинального видео, опубликованного на YouTube, подверг изменениям лишь некоторые сцены из фильма. Но даже это у него получилось настолько натуралистично, что мысль об использованном видеомонтаже улетучивается практически мгновенно.
Напомним, что в оригинальном фильме роль Квай-Гон Джинна исполнил Лиам Нисон. Именно его в «обновлённой версии» и заменил Киану Ривз, наиболее известный по ролям в таких фильмах как «Матрица», «Константин: Повелитель Тьмы» и «Джон Уик».