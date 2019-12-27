Наука и технологии
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Искусственный интеллект сделал Сильвестра Сталлоне главным героем фильма "Один дома"
Итоговый результат выглядит очень странно
Уходящий год можно без ложной скромности назвать годом deepfake-видео, в которых те или иные сцены из популярных фильмов переделываются при помощи искусственного интеллекта. Так было с “Матрицей”, когда на место Нео вставляли то лицо Уилла Смита, то самого Брюса Ли. Так было и “Терминатором”, где уже Сильвестр Сталлоне исполнял роль киборга-убийцы. К слову, новый deepfake также связан со Сталлоне — он заменил Маколея Калкина в легендарном рождественском фильме “Один дома”.
Самое забавное, что автор ролика не просто заменил лицо Калкина на лицо героя боевиков, но при этом также изменил и нарратив. Что важно, автор не просто использовал лицо актера “Рэмбо” и “Рокки”, но при этом омолодил его, а также переозвучил все реплики Калкина из новогодней комедии.
Напомним, что некоторое время назад в сети было опубликовано видео, в котором якобы Киану Ривз остановил ограбление магазина. На деле же все это было постановочной сценой, в которой роль Киану сыграл другой актер, а лицо знаменитости было “вставлено” при помощи все той же технологии deepfake.