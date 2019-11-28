Искусственный интеллект смог доказать людям, что не хочет войны

В то время как искусственно созданный “разум” представлял интересы сразу обеих позиций, ему все же на помощь пришли по два человека с каждой из сторон. Для того, чтобы устройство могло слушать и анализировать слова оппонентов, была использована система распознавания речи, что занимало какое-то время, но зато позволяло Project Debater давать ответы на все вопросы по сути и без отклонений от темы.