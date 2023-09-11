Искусственный интеллект смог отличить соль от сахара по фото быстрее и точнее человека

Нейросеть была обучена на фотографиях смесей соли и сахара. Исходные изображения были обработаны различными методами, чтобы создать больше обучающих данных.

Результаты тестов показали, что точность распознавания ИИ в два раза превышает точность лучшего человеческого наблюдателя из исследовательской группы.

Такое применение технологии может стать революционным в химической промышленности, где точное определение компонентов смеси является ключевым. Кроме того, новейший инструмент может быть полезен в быту, помогая избежать кулинарных ошибок.

В будущем подобные ИИ могут быть использованы для мониторинга различных химических реакций в реальном времени, что позволит своевременно выявлять проблемы и предотвращать аварии.