Искусственный интеллект смог отличить соль от сахара по фото быстрее и точнее человека

Искусственный интеллект смог отличить соль от сахара по фото быстрее и точнее человекаВпечатляющая разборчивость
Современные технологии продолжают удивлять. Недавно учёные разработали искусственный интеллект, способный превзойти человеческий глаз в определении различий между веществами.
Нейросеть была обучена на фотографиях смесей соли и сахара. Исходные изображения были обработаны различными методами, чтобы создать больше обучающих данных.
Результаты тестов показали, что точность распознавания ИИ в два раза превышает точность лучшего человеческого наблюдателя из исследовательской группы.
Такое применение технологии может стать революционным в химической промышленности, где точное определение компонентов смеси является ключевым. Кроме того, новейший инструмент может быть полезен в быту, помогая избежать кулинарных ошибок.
В будущем подобные ИИ могут быть использованы для мониторинга различных химических реакций в реальном времени, что позволит своевременно выявлять проблемы и предотвращать аварии.