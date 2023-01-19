Искусственный интеллект создал портреты типичных покупателей Пятёрочки в разных регионах России

По словам представителя X5 Group Александра Чухонцева, на первом этапе проекта специалисты сформировали текстовое описание портрета покупателя. Оказазалось, что средний возраст клиентов бренда составляет 42 года. При этом самые взрослые участники живут в Новгородской области, а самые молодые — в Республике Алтай и Иркутской области.