Искусственный интеллект создал портреты типичных покупателей Пятёрочки в разных регионах России

Искусственный интеллект создал портреты типичных покупателей Пятёрочки в разных регионах РоссииПолучилось очень интересно
Российская группа компаний X5 Group использовала алгоритмы искусственного интеллекта для создания портретов типичных покупателей в разных регионах страны.
Фото: X5 Group
В основу описаний людей, которые «скормили» нейросетям DALL-E и Midjourney, легли данные программы лояльности X5 Club. Её участниками являются жители 67 регионов России, а также традиционные покупатели торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».
Республика Татарстан
X5 Group
По словам представителя X5 Group Александра Чухонцева, на первом этапе проекта специалисты сформировали текстовое описание портрета покупателя. Оказазалось, что средний возраст клиентов бренда составляет 42 года. При этом самые взрослые участники живут в Новгородской области, а самые молодые — в Республике Алтай и Иркутской области.
Самарская область
X5 Group
При этом те же данные показали, что самый высокий средний продуктовый чек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, далее следуют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.