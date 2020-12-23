Искусственный интеллект создаёт бесконечное соло на бас-гитаре в виде трансляции на YouTube

Мы заметили, что электронная и хип-хоп музыка поддаются нейронной сети для обучения не так хорошо, как органические и электроакустические композиции. Музыкальные жанры, такие как метал и панк, подходят намного лучше, возможно, потому, что странные артефакты нейронного синтеза эстетически соответствуют этим стилям.