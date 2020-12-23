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Искусственный интеллект создаёт бесконечное соло на бас-гитаре в виде трансляции на YouTube
Современные технологии не перестают удивлять
Группа исследователей создала крайне необычный искусственный интеллект. Отличительной особенностью новинки является то, что она создаёт бесконечное соло на бас-гитаре и транслирует всё это дело на YouTube.
Называется нейросеть Dadabots — раньше она транслировала бесконечный поток музыки в жанре дэт-метал. По словам специалистов, занимающихся доработкой проекта, в основу нейросети легла двухчасовая басовая импровизация от музыканта Адама Нелли. Спустя пару дней тренировок ИИ, учёные ограничили набор данных более быстрыми партиями, что положительно сказалось на общем качестве звучания.
Мы заметили, что электронная и хип-хоп музыка поддаются нейронной сети для обучения не так хорошо, как органические и электроакустические композиции. Музыкальные жанры, такие как метал и панк, подходят намного лучше, возможно, потому, что странные артефакты нейронного синтеза эстетически соответствуют этим стилям.