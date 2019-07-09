Искусственный интеллект сравнили с шарлатанами-экстрасенсами

Предиктивный полицейский анализ — это технология, использующая искусственный интеллект и спрятанная в маленькой черной коробке. Она занимается анализом накопленных полицейскими за многие годы данных и преобразованием их в полезный материал, что-то вроде предсказания. Основная идея заключается в том, что искусственный интеллект сообщает руководителям правоохранительных органов место и время, в которые надо разместить офицеров для предотвращения совершения преступлений.

Как оказалось, технология совершенно нерабочая и по уровню пользы находится где-то на уровне детективов-экстрасенсов. Программа по сути была способна лишь констатировать факт совершения преступления, а не предсказывать его. Она понимала, что определенные районы более криминально настроены, а какие-то менее. Но это не какие-то сверхсложные аналитические расчеты — любой более-менее опытный полицейский спокойно сможет сам определить, где находится потенциальный очаг преступности. Само собой представители правоохранительных органов решили избавиться от новой технологии.