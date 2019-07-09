Ferra

Искусственный интеллект сравнили с шарлатанами-экстрасенсами

Передовые разработки американских программистов потерпели крах
В начале 2000-х американские полицейские частенько прибегали к помощи детективов-экстрасенсов. Они на полном серьезе верили словам людей, утверждающих, что могут общаться с мертвыми и видеть всю картину преступления с помощью третьего глаза. Благо, со временем все поняли, что эффективность от таких “помощников” нулевая и планомерно избавились от экстрасенсов в своих рядах. Но вот случился “бум” нейросетей и полицейские решили воспользоваться новыми сомнительными средствами.

Предиктивный полицейский анализ — это технология, использующая искусственный интеллект и спрятанная в маленькой черной коробке. Она занимается анализом накопленных полицейскими за многие годы данных и преобразованием их в полезный материал, что-то вроде предсказания. Основная идея заключается в том, что искусственный интеллект сообщает руководителям правоохранительных органов место и время, в которые надо разместить офицеров для предотвращения совершения преступлений.

Как оказалось, технология совершенно нерабочая и по уровню пользы находится где-то на уровне детективов-экстрасенсов. Программа по сути была способна лишь констатировать факт совершения преступления, а не предсказывать его. Она понимала, что определенные районы более криминально настроены, а какие-то менее. Но это не какие-то сверхсложные аналитические расчеты — любой более-менее опытный полицейский спокойно сможет сам определить, где находится потенциальный очаг преступности. Само собой представители правоохранительных органов решили избавиться от новой технологии.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...