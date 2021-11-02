Наука и технологии
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Искусственный интеллект станет надзирателем в российских тюрьмах

Следить он будет не только за заключенными
ФСИН России направила заявку в правительство с просьбой одобрить АО «Объединенная приборостроительная корпорация» в качестве единственного поставщика IT-решений в российские исправительные учреждения.
Искусственный интеллект станет надзирателем в российских тюрьмах

Было выяснено, что в 380 тюрьмах и колониях должны появиться четыре новые системы. Так, «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России» должна обеспечить контроль и анализ труда заключенных. «Единая информационная система ФСИН России» и «Электронная очередь ФСИН России» будут нужны для автоматизации обращений граждан.

Однако самой масштабной станет «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта».Объясняем, нейросеть позволит распознавать лица заключенных и сотрудников учреждения, а также выявлять нетипичное поведение, к примеру, драки или пытки.

Первый этап проекта цифровой трансформации ФСИН обойдется бюджету в 22,5 миллиарда рублей.

Источник: Коммерсантъ