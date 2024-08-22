Искусственный интеллект улучшит 3D-печать сложных структур

Алгоритм использует технику Байесовской оптимизации для нахождения наилучших настроек печати, что позволяет улучшать модели, экономя время и ресурсы. В результате получены модели с высокой точностью геометрии и необходимыми механическими свойствами, такими как пористость.

Этот подход не только ускоряет процесс создания медицинских моделей, но и может быть расширен на более сложные биомедицинские устройства и другие области применения. Разработанный метод обещает модернизировать 3D-печать, делая её более эффективной и адаптируемой.