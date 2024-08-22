Искусственный интеллект улучшит 3D-печать сложных структур

Опубликовано 22 августа 2024, 22:53
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Искусственный интеллект улучшит 3D-печать сложных структурНовый алгоритм оптимизирует печать органических моделей для медицины и электроники
Ученые Вашингтонского университета разработали алгоритм искусственного интеллекта, который значительно упрощает использование 3D-печати для создания сложных структур. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials Technologies, продемонстрировало, как алгоритм оптимизирует параметры печати для создания моделей органов, таких как почки и предстательная железа.
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Алгоритм использует технику Байесовской оптимизации для нахождения наилучших настроек печати, что позволяет улучшать модели, экономя время и ресурсы. В результате получены модели с высокой точностью геометрии и необходимыми механическими свойствами, такими как пористость.
Этот подход не только ускоряет процесс создания медицинских моделей, но и может быть расширен на более сложные биомедицинские устройства и другие области применения. Разработанный метод обещает модернизировать 3D-печать, делая её более эффективной и адаптируемой.