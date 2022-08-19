Искусственный интеллект в школах РФ будет вычислять учеников, которые не поняли тему урока

Искусственный интеллект в школах РФ будет вычислять учеников, которые не поняли тему урокаЭто должно помочь учителям лучше понимать своих студентов
Сообщается, что по итогу система позволит более внимательно следить за школьниками и формировать индивидуальный план обучения для тех, кому это необходимо.
Представленная технология состоит из монитора с камерами и специального софта, ответственного за анализ поведения учеников. В рамках тестирования система отслеживает психофизическое состояние ученика, после чего оценивает влияние этого состояния на усвоение учебного материала.
Во время занятия преподаватель не всегда может быстро оценить то, как материал усвоен каждым из учеников. Наша разработка поможет ему в этом: считывая эмоции, ИМРУИ подсказывает, какой материал наиболее интересен, какой контент нуждается в доработке, кому из обучающихся требуется помощь. Благодаря этому преподаватель сможет повысить качество своей работы, оперативно реагировать на меняющуюся обстановку в аудитории.