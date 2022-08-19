Искусственный интеллект в школах РФ будет вычислять учеников, которые не поняли тему урока

Сообщается, что по итогу система позволит более внимательно следить за школьниками и формировать индивидуальный план обучения для тех, кому это необходимо.

Представленная технология состоит из монитора с камерами и специального софта, ответственного за анализ поведения учеников. В рамках тестирования система отслеживает психофизическое состояние ученика, после чего оценивает влияние этого состояния на усвоение учебного материала.