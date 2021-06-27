Наука и технологии
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Искусственный интеллект восстановил потерянные части «Ночного дозора»И использовал для этого целый ворох аппаратуры
В последние годы искусственный интеллект и нейросети творят чудеса — распознают человеческую речь, создают новые предметы с нуля и т.д. А сейчас стало известно, что ИИ восстановил потерянные части картины «Ночной дозор».
Речь идёт о работе известного голландского художника Рембрандта, которая была обрезана ещё в 1642 году, пишет The Guardian. Тогда, при переноске полотна из здания клуба ополчения в ратушу, его пришлось порезать из-за того, что оно не помещалось между дверями.
И вот сейчас, спустя два года, искусственный интеллект смог восстановить недостающие части. На протяжении долгого времени эксперты обучали нейросеть верно подбирать цвета и копировать манеру Рембрандта.
Что интересно, для работы с картиной технология использовала сканеры и аппараты — все они были нужны для создания рентгеновских фотографий.