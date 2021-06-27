Искусственный интеллект восстановил потерянные части «Ночного дозора»

И вот сейчас, спустя два года, искусственный интеллект смог восстановить недостающие части. На протяжении долгого времени эксперты обучали нейросеть верно подбирать цвета и копировать манеру Рембрандта.

Что интересно, для работы с картиной технология использовала сканеры и аппараты — все они были нужны для создания рентгеновских фотографий.