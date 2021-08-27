Искусственный интеллект вычислит оптимальные способы тушения пожаров в России

Отмечается, что МЧС проведёт хакатон совместно с Росгидрометом и Рослесхозом. Нынешние методы пожаротушения нуждаются в доработке, а интеллектуальная система сможет проводить мониторинг обстановки, обеспечивать информационную поддержку, моментально реагировать на ситуацию и перераспределять силы, исходя из непосредственной задачи. Это повысит точность и оперативность пожаротушения в России.

Это мероприятие нужно и программистам: они смогут продемонстрировать навыки крупным IT-компаниям. Призовой фонд хакатона составляет 400 тысяч рублей.