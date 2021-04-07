Искусственный интеллект выпустил "новую" песню Nirvana

Известно, что алгоритм, созданный на базе искусственного интеллекта, тщательно изучил отличительные черты музыки Nirvana: стиль игры музыкантов, гитарные рифы, тексты и прочие моменты. Саму песню назвали Drowned in the Sun, прослушать ее можно на видео ниже.

Что касается вокальной партии, ее в произведении исполнил участник трибьют-группы, исполняющей песни Nirvana, Эрик Хоган (Eric Hogan). Отмечается, что на данный момент полноценную песню без участия человека невозможно реализовать, так как нет алгоритма, генерирующего вокальную партию, соответствующую определенному стилю вокалиста.