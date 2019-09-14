Искусственный интеллект вышел на уровень выпускников школы

Система под названием Aristo прошла стандартный экзамен New York Regents Science Exam для школьников в штате Нью-Йорк с. некоторыми ограничениями — не решала задач: которые требовали диаграмм. Aristo проходила тест в разных версиях и разных годов. Однако всегда набирала «отлично».

Как отметили авторы статьи, ещё в 2016 году был недостижим не только такой результат, но и уровень с 60% правильными ответами на аналогичном тесте для восьмиклассников.

С тех пор машинное понимание естественного языка ушло далеко вперёд. Тем не менее, учёные подчёркивают, что систему нельзя назвать «умнее» школьников — ни одна система ИИ в мире пока не имеет навыков решения общих проблем даже на уровне двухлетнего ребёнка.