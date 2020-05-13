Искусственный интеллект займется удалением нежелательного контента в Facebook

Что интересно, займется этим специально обученная для удаления оскорблений и ложных новостей сверточная нейросеть SimSearchNet. Она способна находить почти идентичные изображения или тексты, благодаря чему автоматизирует те проверки, которыми ранее занимались живые люди (модераторы). Работает система просто: сотрудник Facebook “натыкается” на ложные утверждения о коронавирусе в каком-либо посте, отправляет его SimSearchNet, а искусственный интеллект занимается поиском дубликатов или схожих изображений.

Представители крупнейшей соцсети уже утверждают, что в рамках тестирования новая разработка научилась правильно обнаруживать 88,8% публикаций, которые “призывают к ненависти”. Таким образом, модераторы Facebook были лишены необходимости вручную удалять около 9,6 млн постов.