Искусственный интеллект заменит квантовые компьютеры даже без мощных процессоров

К счастью исследователи разработали вычислительный метод, который использует нейронные сети для моделирования квантовых систем “значительных” размеров, независимо от их геометрии. По сути, команда объединила уже знакомые методы изучения квантовых систем с нейронной сетью, что позволило одновременно симулировать множество квантовых состояний.

В целом, проект получился очень полезным: теперь квантовые физики смогу изучать сложные системы, будучи независимыми от огромных вычислительных мощностей. Как следствие, все большее количество групп исследователей будет изучать проблемы квантовой механики, что рано или поздно приведет нас к прорыву в этой области.