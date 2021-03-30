Наука и технологии
Сегодня в 14:55
Искусственный организм впервые смог размножиться самостоятельно
И всё благодаря усердной работе группы учёных из США
В сети появилась информация о прорывном открытии американских учёных. Они сумели создать искусственную клетку, которая, в свою очередь, самостоятельно размножилась путём деления.
Речь идёт об организме, который был создан на основе «разработанной» ещё пять лет назад синтетической клетке. Она имела 473 гена, но умела производить дочерние организмы самых разных форм и размеров.
Специалисты «сконструировали десятки вариантов», в рамках которых то добавляли, то удаляли гены, пишет Cell. По ходу дела учёные наблюдали за тем, как генетические изменения влияли на рост и деление клеток. В итоге они добились того, что созданный ими организм начал успешно делиться, создавая себе подобных.
По последним данным, новые исследования экспертов нацелены на изучение функции остальной ДНК «существа».