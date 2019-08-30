Исламская Республика Иран снова провалила запуск ракеты в космос

К слову, это далеко не первая провальная попытка Ирана в сфере космического запуска в этом году. Так, еще в январе республика пыталась запустить собственный спутник, но и тогда у них ничего не вышло — спутник не смог выйти на изначально заданную орбиту. А в июле Иран попытался запустить собственную ракету-носитель “Симорг”. И хоть республика назвала данный запуск успешным, однако американские СМИ, ссылаясь на источники в разведке Соединенных Штатов, опровергли эту информацию.

Напомним, что Иран разрабатывает собственную космическую программу с 2003 года. Через 6 лет после старта республика смогла вывести на орбиту собственный спутник “Омид”, но уже после двух месяцев на орбите он сгорел в атмосфере.