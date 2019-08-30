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Исламская Республика Иран снова провалила запуск ракеты в космос

Это далеко не первый провал за 2019 год
Собеседники интернет-издания Reuters рассказали, что в четверг, 29 августа, иранская ракета взорвалась на стартовой площадке космодрома имени Имама Хомейни. По их словам, происшествие произошло по техническим причинам и на данный момент иранские ученые заняты решением проблемы.

К слову, это далеко не первая провальная попытка Ирана в сфере космического запуска в этом году. Так, еще в январе республика пыталась запустить собственный спутник, но и тогда у них ничего не вышло — спутник не смог выйти на изначально заданную орбиту. А в июле Иран попытался запустить собственную ракету-носитель “Симорг”. И хоть республика назвала данный запуск успешным, однако американские СМИ, ссылаясь на источники в разведке Соединенных Штатов, опровергли эту информацию.

Напомним, что Иран разрабатывает собственную космическую программу с 2003 года. Через 6 лет после старта республика смогла вывести на орбиту собственный спутник “Омид”, но уже после двух месяцев на орбите он сгорел в атмосфере.

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