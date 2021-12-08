Исландцы оказались более защищенными от болезней сердца

В ходе данной работы сравнивались геномы тысяч исландцев. Так, согласно данным исследователей, мутация гена ASGR1 на 34% уменьшает вероятность развития болезней сердца.

Отмечается, что специалистам удалось полность расшифровать геном 2600 человек, в то время как на наличие мутации ASGR1 были проверены все жители Исландии — это более 300 тысяч человек. Как выяснилось, данная особенность присутствует у 1 из 120 жителей острова. Именно эти люди имеют пониженный уровень содержания липопротеинов высокой плотности.

На данный момент неизвестен механизм работы данного гена, однако очевидно, что он дезактивирует ряд белков, ответственных за переработку белков с остатками сахаров.