Испания назвала советскую "Царь-бомбу" бесполезной

По словам автора, “Царь-бомба” имеет проблемы с транспортировкой, поскольку ее не было возможности перевозить на большие расстояния. Отмечается также тот факт, что критическая часть ее энергии превращалась в радиацию, что приводило к выбросам в космос. Автор предполагает, что в планах СССР было лишь показное запугивание капиталистических держав путем демонстрирования советских инноваций, тогда как на самом деле это являлось глобальным притворством.

Напомним, что “Царь-бомба”, разработанная в 1956-1961 годах была признана самым мощным взрывным устройством человечества. Также, данную бомбу добавили в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, которое прошло испытание.