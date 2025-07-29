Наука и технологии
Опубликовано 29 июля 2025, 23:15
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Испания расширила антимонопольное расследование против Apple

В центре внимания — правила ценообразования в App Store
Антимонопольный регулятор Испании CNMC объявил о расширении расследования в отношении Apple. Компанию подозревают в создании неравных условий для разработчиков приложений, размещаемых в App Store.
Испания расширила антимонопольное расследование против Apple

© Ferra.ru

Расследование касается возможных ограничений конкуренции, которые могли возникнуть из-за установленной схемы ценообразования. По версии регулятора, Apple требует от разработчиков следовать её коммерческим условиям, что мешает свободному ценообразованию и ставит разные компании в неравное положение.

Расширение проверки стало продолжением расследования, которое CNMC начала около года назад. Тогда Apple уже отвергла обвинения и заявила о готовности к сотрудничеству с испанским регулятором.

Регулятор также подчёркивает, что App Store создавался как безопасная платформа для пользователей и как удобный канал сбыта для разработчиков. Однако в Испании намерены более глубоко изучить, не ограничивает ли текущая политика Apple рыночную конкуренцию и не ущемляет ли интересы местных компаний.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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