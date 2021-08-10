Испания вооружится своей первой подводной лодкой

Как сообщается, первая испанская подлодка S-80 сойдёт на воду не раньше 2023 года, а пока проходит очередной этап испытаний. Субмарины этого класса заменят старые подлодки, находящиеся на службе — типа «Галерна». Тестируемая система, которая называется Исаак Пераль, разработана таким образом, чтобы контролировать всё установленное вооружение, коррелировать целеполагание и передавать информацию по интегрированному каналу передачи тактических данных.

Отмечается, что именно компания Navantia стала разработчиком анаэробной установки для будущих субмарин, с помощью которой подлодки смогут проводить под водой значительно большее количество времени.