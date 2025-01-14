Использование ИИ ухудшило критическое мышление у людей

ИИ становится неотъемлемой частью повседневной жизни. От виртуальных помощников до сложных систем поддержки принятия решений — искусственный интеллект помогает людям справляться с множеством задач. Однако с ростом его использования возникают вопросы о его влиянии на способность людей к аналитическому и критическому мышлению.

Герлих в своем исследовании выяснил, как частота использования ИИ инструментов влияет на умственные способности. Он провел опрос и интервью с 666 участниками из Великобритании, разделив их по возрастным группам: 17−25 лет, 26−45 лет и старше 46 лет. Результаты показали, что активные пользователи ИИ показывают значительно худшие результаты по тестам на критическое мышление, чем те, кто использует ИИ реже.

Особенно сильно этот эффект проявляется у молодых людей, которые чаще полагаются на ИИ в повседневной жизни. Исследование показало, что когнитивное разгрузочное поведение, связанное с использованием ИИ, напрямую связано с ухудшением способности к глубокому анализу и решению проблем.

Кроме того, было отмечено, что уровень образования может частично компенсировать последствия зависимости от технологий. Люди с высшим образованием в целом показали лучшие результаты по тестам на критическое мышление.

Исследование также выявило опасения, что с ростом зависимости от ИИ критическое мышление может стать менее ценным навыком, особенно если ИИ начнет решать задачи, с которыми люди раньше не справлялись. Это открывает новые вопросы для образовательных учреждений и разработчиков ИИ-систем, которым предстоит учитывать влияние своих технологий на когнитивные функции пользователей.