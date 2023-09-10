Использование Интернета оказалось причиной двукратного снижения риска развития старческого слабоумия

Они проанализировали данные 18 154 человек в возрасте от 50 до 65 лет за период с 2002 по 2018 год. Результаты показали, что риск развития слабоумия снижается вдвое, если пожилые люди активно пользуются современными технологиями.

Интересным моментом исследования стало то, что самый низкий риск развития деменции наблюдался у тех, кто проводил в сети не более двух часов в день. Если время сессии превышало 120 минут, вероятность столкнуться с деменцией начинала расти.

Авторы исследования подчеркнули, что пожилым людям важно сохранять активность головного мозга, особенно после выхода на пенсию.

Регулярная стимуляция головного мозга через использование компьютера и Интернета является эффективным способом предотвращения деградации умственных функций.