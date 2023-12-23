Использование молекул воды для получения энергии нового поколения: новое исследование

Использование молекул воды для получения энергии нового поколения: новое исследованиеЭлектрохимия во всей красе
В результате сотрудничества южнокорейских и американских физико-химиков был достигнут значительный прорыв в области электрохимии, позволивший понять движение молекул воды вблизи металлических электродов. Что намекает на огромный потенциал для разработки батарей нового поколения, использующих водные электролиты.
Преодолевая проблему помех от атомов металлов на электродах, команда под руководством профессора Мартина Занни из Висконсинского университета в Мэдисоне и директора Чо Минхаенга из Института фундаментальных наук использовала инновационные спектроскопические методы в сочетании с компьютерным моделированием. Покрыв поверхность электрода специально разработанными органическими молекулами, исследователи впервые наблюдали ускорение или замедление движения молекул воды вблизи металлического электрода в зависимости от величины и полярности приложенного напряжения.
Исследование не только углубляет наше понимание фундаментальных электрохимических процессов, но и открывает новые возможности для разработки более эффективных и устойчивых технологий производства батарей.