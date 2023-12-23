Использование молекул воды для получения энергии нового поколения: новое исследование

Преодолевая проблему помех от атомов металлов на электродах, команда под руководством профессора Мартина Занни из Висконсинского университета в Мэдисоне и директора Чо Минхаенга из Института фундаментальных наук использовала инновационные спектроскопические методы в сочетании с компьютерным моделированием. Покрыв поверхность электрода специально разработанными органическими молекулами, исследователи впервые наблюдали ускорение или замедление движения молекул воды вблизи металлического электрода в зависимости от величины и полярности приложенного напряжения.

Исследование не только углубляет наше понимание фундаментальных электрохимических процессов, но и открывает новые возможности для разработки более эффективных и устойчивых технологий производства батарей.