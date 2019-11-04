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Использование ночника может закончиться смертью

Опасен даже свет от Луны
Издание Naked Science сообщило, что даже тусклый свет во время сна может провоцировать смертельные болезни. Звучит как очередная утка, однако именно к таким выводам пришли ученые.

Специалисты проводили исследование на протяжении трех лет, в рамках которого было проанализировано 989 человек. В ходе эксперимента ученые на протяжении двух ночей устанавливали источник света над спящим человек. Выяснилось, что даже незначительное количество света от Луны может привести к развитию болезней сердца или инсульту. Обусловлено это тем, что сквозь закрытые веки свет оказывает влияние на уровень мелатонина, снижая его, что препятствует здоровому сну.

”Мы обнаружили четкую и закономерную связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза, который не зависел от известных факторов риска, включая возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет. Световое загрязнение в помещении может быть фактором развития атеросклероза среди населения в целом”, — сообщил Кенджи Обаяши, один из авторов исследования.