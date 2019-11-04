Использование ночника может закончиться смертью

Специалисты проводили исследование на протяжении трех лет, в рамках которого было проанализировано 989 человек. В ходе эксперимента ученые на протяжении двух ночей устанавливали источник света над спящим человек. Выяснилось, что даже незначительное количество света от Луны может привести к развитию болезней сердца или инсульту. Обусловлено это тем, что сквозь закрытые веки свет оказывает влияние на уровень мелатонина, снижая его, что препятствует здоровому сну.

”Мы обнаружили четкую и закономерную связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза, который не зависел от известных факторов риска, включая возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет. Световое загрязнение в помещении может быть фактором развития атеросклероза среди населения в целом”, — сообщил Кенджи Обаяши, один из авторов исследования.