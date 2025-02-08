Использование в Telegram только блокчейна TON для всех кошельков раскритиковали

По сообщениям портала Cointelegraph, это вызывает опасения по поводу децентрализации и эксклюзивности, которыми как раз и должен отличаться блокчейн и что заложено в TON.

Представитель фонда TON Foundation заявил, что партнёрство Telegram с фондом «сделало TON единственной поддерживаемой блокчейн-сетью для мессенджера». Поэтому все существующие мини-приложения, работающие на других блокчейнах, должны перейти на TON и начать использовать этот протокол до 21 февраля. «Те кошельки, которые не интегрируют TON Connect, будут приостановлены. Кошелёк в Telegram, предлагаемый в качестве кошелька по умолчанию, не будет затронут новыми требованиями», — сказано в сообщении фонда.

При этом сторонние разработчики возмутились нововведением. «Тот факт, что они дали своим партнёрам — разработчикам, работающим на Telegram, — всего несколько дней на адаптацию, делает процесс довольно сложным. Это может существенно подорвать доверие к Telegram и тому, что он когда-то олицетворял», — заявил Тим Делхаес, один из таких разработчиков, основатель смарт-кошелька Grindery Wallet для пользователей Telegram.