Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2025, 20:15
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Использование в Telegram только блокчейна TON для всех кошельков раскритиковали

Требуют быстро перейти на новый протокол
Криптосообщество раскритиковало команду мессенджера Telegram за новые требования, согласно которым сторонние криптовалютные кошельки должны использовать исключительно блокчейн TON Connect в качестве «эксклюзивного протокола подключения», ограничивая доступ мини-приложений к блокчейну.
Использование в Telegram только блокчейна TON для всех кошельков раскритиковали
© Ton Foundation

По сообщениям портала Cointelegraph, это вызывает опасения по поводу децентрализации и эксклюзивности, которыми как раз и должен отличаться блокчейн и что заложено в TON.

Представитель фонда TON Foundation заявил, что партнёрство Telegram с фондом «сделало TON единственной поддерживаемой блокчейн-сетью для мессенджера». Поэтому все существующие мини-приложения, работающие на других блокчейнах, должны перейти на TON и начать использовать этот протокол до 21 февраля. «Те кошельки, которые не интегрируют TON Connect, будут приостановлены. Кошелёк в Telegram, предлагаемый в качестве кошелька по умолчанию, не будет затронут новыми требованиями», — сказано в сообщении фонда.

При этом сторонние разработчики возмутились нововведением. «Тот факт, что они дали своим партнёрам — разработчикам, работающим на Telegram, — всего несколько дней на адаптацию, делает процесс довольно сложным. Это может существенно подорвать доверие к Telegram и тому, что он когда-то олицетворял», — заявил Тим Делхаес, один из таких разработчиков, основатель смарт-кошелька Grindery Wallet для пользователей Telegram.