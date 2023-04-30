Использованные маски предложили уничтожать экстремальным способом

К таковым, к слову, относятся и медицинские маски, которые стали широко использоваться во время пандемии COVID-19. Для этого требуется всего лишь свежий воздух и 200 Вт электричества.

Воздушно-плазменная система Heriot-Watt подключается к обычной электросети и создает среду, богатую кислородом, которая разрушает пластик масок и превращает его в углекислый газ и воду. В результате, около 90% средства утилизируется за 4 часа.

Этот метод гораздо более экологичен и предпочтителен, чем сжигание масок, так как последний процесс требует много энергии и вызывает загрязнение окружающей среды. Однако у него есть и некоторые ограничения.