Использованные защитные маски научились превращать в аккумуляторы

Использованные защитные маски научились превращать в аккумуляторыИдеальный пример подстраивания под сложившуюся ситуацию
Речь идёт о технологии, с помощью которой можно создавать экономичные аккумуляторы, в основу которых лягут использованные медицинские маски, а также упаковки от лекарств. Учитывая, что в большинстве стран введён масочный режим, дефицита «материалов» в ближайшее время явно не предвидится.
По последним данным, человечество ежемесячно использует более 130 млрд масок. И если ранее они превращались в сотни тонн полимерного мусора, то сейчас учёные нашли им применение.
Сам процесс переработки и создания достаточно прост:
Маски дезинфицируются ультразвуковым воздействием, после чего окунаются в графеновые «чернила». Затем материал прессуется под давлением и нагревается, превращаясь в электроды. Между ними помещается прокладка (тоже из материала использованных масок), которая пропитывается электролитом. Финальный этап — создание защитной оболочки на основе упаковок от лекарств.