Использованные защитные маски научились превращать в аккумуляторы

Речь идёт о технологии, с помощью которой можно создавать экономичные аккумуляторы, в основу которых лягут использованные медицинские маски, а также упаковки от лекарств. Учитывая, что в большинстве стран введён масочный режим, дефицита «материалов» в ближайшее время явно не предвидится.

По последним данным, человечество ежемесячно использует более 130 млрд масок. И если ранее они превращались в сотни тонн полимерного мусора, то сейчас учёные нашли им применение.

Сам процесс переработки и создания достаточно прост: