Наука и технологии
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Использованные защитные маски научились превращать в аккумуляторы

Идеальный пример подстраивания под сложившуюся ситуацию
В сети появилась информация об очень перспективной технологии, созданной специалистами Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из Мексики и США.
Использованные защитные маски научились превращать в аккумуляторы

Речь идёт о технологии, с помощью которой можно создавать экономичные аккумуляторы, в основу которых лягут использованные медицинские маски, а также упаковки от лекарств. Учитывая, что в большинстве стран введён масочный режим, дефицита «материалов» в ближайшее время явно не предвидится.

По последним данным, человечество ежемесячно использует более 130 млрд масок. И если ранее они превращались в сотни тонн полимерного мусора, то сейчас учёные нашли им применение.

Сам процесс переработки и создания достаточно прост:

Маски дезинфицируются ультразвуковым воздействием, после чего окунаются в графеновые «чернила». Затем материал прессуется под давлением и нагревается, превращаясь в электроды. Между ними помещается прокладка (тоже из материала использованных масок), которая пропитывается электролитом. Финальный этап — создание защитной оболочки на основе упаковок от лекарств.

Анвар Захидов
Научный руководитель проекта
Источник: Planet Today
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