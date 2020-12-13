Испытание корабля для космических туристов закончилось аварией

Происшествие случилось в результате отказа ракетного двигателя корабля SpaceShipTwo, передаёт Mashable. Он, находясь на испытании над космопортом Spaceport America, просто-напросто не запустился. При этом представители Virgin Galactic уже опубликовали заявление об «отличном состоянии» как самого корабля, так и экипажа.

Отметим, что данные испытания являлись последними, прежде чем компания планировала перейти к следующему этапу, на котором специалисты компании будут управлять устройством. Дальше идут уже полноценное коммерческое космическое обслуживание клиентов. И случившееся, по словам экспертов, сильно отодвинуло этот самый запуск.