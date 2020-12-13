Наука и технологии
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Испытание корабля для космических туристов закончилось аварией
Причиной послужил отказ двигателя
Как стало известно, последнее испытание корабля для космических туристов от Virgin Galactic закончилось аварией. К счастью, экипаж остался цел, но инцидент изменил планы компании, касавшиеся коммерческого запуска своего проекта.
Происшествие случилось в результате отказа ракетного двигателя корабля SpaceShipTwo, передаёт Mashable. Он, находясь на испытании над космопортом Spaceport America, просто-напросто не запустился. При этом представители Virgin Galactic уже опубликовали заявление об «отличном состоянии» как самого корабля, так и экипажа.
Отметим, что данные испытания являлись последними, прежде чем компания планировала перейти к следующему этапу, на котором специалисты компании будут управлять устройством. Дальше идут уже полноценное коммерческое космическое обслуживание клиентов. И случившееся, по словам экспертов, сильно отодвинуло этот самый запуск.