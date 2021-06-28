Испытание российского комплекса активной защиты для бронетехники попало на видео

Наука и технологии
Сегодня в 11:00
Испытание российского комплекса активной защиты для бронетехники попало на видеоВыглядит очень впечатляюще
Накануне в России провели испытание новейшего отечественного комплекса активной защиты, установленного на танк Т-72. Часть этого тестового запуска попала на видео.
Так, в ролике можно увидеть, как проводились испытания различной бронетехники. Действо протекало на "Полигоне". В числе прочих видов вооружения был даже замечен современный перспективный танк Т-14, в основу которого легла платформа «Армата», сообщает Военное Обозрение.
Отдельного внимания стоят испытания российского комплекса активной защиты, размещённого на танке Т-72. Сначала комплекс испытали на герметичность, а затем началась основная часть. С помощью высокоскоростных камер удалось даже запечатлеть работу активной защиты против гранатометного выстрела РПГ-7.
Отметим, что ранее появлялась информация, согласно которой УВЗ закупил элементы российской КАЗ "Арена-М" для установки на танки Т-72 и Т-90.