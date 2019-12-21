Испытания корабля в России привели к радиопомехам в Норвегии

Так, по информации источника, произошедшие радиопомехи, которые были замечены в районе Киркинеса, произошли в тот же день, когда в России проходили испытания фрегата “Адмирал флота Касатонов”. Однако специалисты из Норвегии признают, что данные помехи не были совершены умышленно, а произошли вследствие побочного эффекта проводимых военных испытаний.

”Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS”, — поделился Пер Эйрик Хеймдал, представитель Национальной коммуникационной службы.