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Испытания корабля в России привели к радиопомехам в Норвегии
Речь об испытаниях фрегата“Адмирал флота Касатонов”
Норвежская газета Aftenposten, ссылаясь на Министерство обороны страны, сообщила, что испытания российского сторожевого корабля “Адмирал флота Касатонов”, которые проходили в Баренцевом море, привели к неполадкам в функционировании радиооборудования и радаров на севере Норвегии.
Так, по информации источника, произошедшие радиопомехи, которые были замечены в районе Киркинеса, произошли в тот же день, когда в России проходили испытания фрегата “Адмирал флота Касатонов”. Однако специалисты из Норвегии признают, что данные помехи не были совершены умышленно, а произошли вследствие побочного эффекта проводимых военных испытаний.
”Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS”, — поделился Пер Эйрик Хеймдал, представитель Национальной коммуникационной службы.