Испытания новейшего Boeing остановлены из-за серьёзных проблем

Компания Boeing была вынуждена остановить испытания новейшего дальнемагистрального самолета 777X. Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на заявление компании.

Boeing 777X разрабатывается с 2017 года. Это самый новый из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолётов семейства Boeing 777.

В ходе финальных статичных нагрузочных испытаний были обнаружены серьёзные проблемы. По словам одного из источников, речь идёт о вылетевшей во время тестов двери. НАгрузочные тесты проводятся в условиях, намного более худших, чем ожидаются во время коммерческой эксплуатации. Тем не менее, теперь самолёт отправили на доработку.

Первый полёт Boeing 777X должен состояться в начале 2020 года.