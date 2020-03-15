Испытания российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера попали на видео

В рамках проходивших учений, перед танкистами стояла цель преодолеть огневой рубеж, после чего непосредственно в движении поразить мишень на расстоянии почти 2 тыс метров. Что интересно, хоть специалисты были вынуждены делать поправки даже на ветер, но, на деле, они редко тратили на прицеливание и поражение мишени более 9 секунд.