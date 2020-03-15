Наука и технологии
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Испытания российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера попали на видео
Танкисты тратили в среднем от 6 до 9 секунд на поражение цели в рамках учений
В сети появилось видео, на котором было запечатлено испытание российского танка Т-80БВМ на полигоне Бамбурово. К слову танк, который планируется в дальнейшем использовать для Крайнего Севера, на видео стрелял впервые.
В рамках проходивших учений, перед танкистами стояла цель преодолеть огневой рубеж, после чего непосредственно в движении поразить мишень на расстоянии почти 2 тыс метров. Что интересно, хоть специалисты были вынуждены делать поправки даже на ветер, но, на деле, они редко тратили на прицеливание и поражение мишени более 9 секунд.
Напомним, что усиленный танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота уже в прошлом году завершил процесс перевооружения, в рамках которого войска перешли на на модернизированные танки Т-80БВМ.