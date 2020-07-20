Испытания российской вакцины от коронавируса привели к выработке антител у участников

”Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком”, - поделился Борисевич.

На данный момент вакцина от коронавируса разрабатывается сотрудниками сотен лабораторий во всем мире. Так, около 140 из них проходят этап доклинических исследований, испытывая действие на животных, тогда как около 20 уже находятся на этапе клинический исследований. В то же время, известно и трех или четырех исследовательских группах, достигших третьей фазы клинический испытаний.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано порядка 771 546 зараженных. Из них, по официальным данным, выздоровело 550 344 человек, а умерло 12 342.