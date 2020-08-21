Испытания системы для выведения устаревших спутников с орбиты назначены на осень 2020 года

Так, уже в ноябре текущего года с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг стартует новая легкая ракета Alpha, которая принадлежит американо-украинской частной компании Firefly Aerospace. Мало того, что на его борту разместят груз из семи экспериментальных инструментов, так еще там же разместят и новейшую опытную систему, предназначенную для сведения с орбиты старых, отработавших свой срок спутников и ступеней ракет.

Стоит отметить, что прямо сейчас околоземная орбита и вправду достаточно “засорена” различными неиспользуемыми объектами. И рано или поздно человечеству придется заняться очисткой окружения нашей планеты от лишнего мусора. И именно разработки, подобные той, что разработали американские специалисты, в ближайшее время и будут должны заняться этим крайне важным делом.