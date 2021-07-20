Испытания сверхсовременного зенитного ракетного комплекса С-500 попали на видео

Что интересно, представители Министерства обороны РФ опубликовали видео, демонстрирующее стрельбу, произведённую из С-500, пишет РИА Новости. Также отечественные военные уточнили, что ракетная система успешно поразила баллистическую цель.

Вместе с тем им удалось «подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО».

Напомним, что ранее, в конце мая, президент России Владимир Путин объявил о том, что испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 были успешно завере. Он также отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьёзно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».