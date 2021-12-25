Испытания украинского наземного беспилотника показали на видео

Машина была испытана в условиях текущей зимы. «Миротворец» — плавучая роботизированная многоцелевая платформа на электромеханическом шасси, предназначенная для решения разведывательных, эвакуационных, логистических и других специальных задач.

Беспилотник способен работать при температурах от -30 до +50 градусов, на суше развивает скорость до 35 км/ч, на плаву — до 6 км/ч. Также «Миротворец» может преодолевать расстояния до 100 км и перевозить до 500 кг полезной нагрузки.

Во время испытаний беспилотником дистанционно управляли на расстоянии 2,5 км в условиях лесной местности с холмистым рельефом. Робот передавал видео с камер.