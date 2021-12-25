Испытания украинского наземного беспилотника показали на видео

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Испытания украинского наземного беспилотника показали на видеоПочему-то беспилотник назван «зловещим»
Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» провело испытания нового наземного беспилотника «Миротворец». Беспилотник назван «зловещим», возможно, в силу того, что с его помощью украинские военные смогут решать множество важных задач.
Машина была испытана в условиях текущей зимы. «Миротворец» — плавучая роботизированная многоцелевая платформа на электромеханическом шасси, предназначенная для решения разведывательных, эвакуационных, логистических и других специальных задач.
Беспилотник способен работать при температурах от -30 до +50 градусов, на суше развивает скорость до 35 км/ч, на плаву — до 6 км/ч. Также «Миротворец» может преодолевать расстояния до 100 км и перевозить до 500 кг полезной нагрузки.
Во время испытаний беспилотником дистанционно управляли на расстоянии 2,5 км в условиях лесной местности с холмистым рельефом. Робот передавал видео с камер.
Источник: Defence Blog