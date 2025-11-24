Исследование: 95% молодых людей выбирают стоматолога по интернету

Молодые пациенты, к которым относят зумеров и альфу, активно формируют новые правила потребления стоматологических услуг. Согласно данным DentalData, 95% из них выбирают клинику на основе онлайн-отзывов, предпочитая цифровую запись телефонным звонкам. Это поколение внимательнее относится к профилактике: 63% регулярно ходят на осмотры, что выше среднего показателя по стране (50%). Всего 16% молодых людей недовольны состоянием своих зубов, в то время как в среднем по популяции этот показатель достигает 25%.