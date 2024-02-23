Исследование: Антарктида теряет свои «морские якоря» льда в два раза быстрее

Эксперты предупреждают, что более трети этих «замороженных мачт», известных как точки закрепления, уменьшились с начала века. Это, в свою очередь, может ускорить вклад континента в поднятие уровня моря. Ученые из Университета Эдинбурга использовали данные спутникового зондирования из архива программы NASA/United States Geographical Survey (USGS) Landsat за последние 50 лет для отслеживания изменений толщины антарктических ледовых полок.

Результаты, опубликованные в Nature, являются частью первого в истории исследования изменений толщины ледовых полок, которое восходит к 1973 году. Спутниковые изображения позволили ученым отследить изменения в точках закрепления, являющихся надежным показателем изменений толщины ледовых полок.

Ученые подчеркивают, что такие изменения свидетельствуют о продолжающемся воздействии климатического потепления на стойкость этих подводных 'опор', которые замедляют превращение таяния льда в глобальное поднятие уровня моря.