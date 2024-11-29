Исследование: бактерии нашли новый способ противостоять антибиотикам

Эти препараты влияют на способность бактерий синтезировать белки, атакуя рибосомы — молекулярные «фабрики» клеток. Ученые из Центра геномного регулирования в Барселоне выяснили, что при контакте с антибиотиками бактерии начинают собирать измененные рибосомы. В них отсутствуют определенные химические метки, обычно расположенные в местах связывания антибиотиков. В результате препараты не могут эффективно блокировать работу рибосом, а бактерии становятся более устойчивыми.

По словам Анны Дельгадо-Техедор, ведущего автора исследования, это изменение позволяет бактериям «уклоняться» от действия лекарств с точностью и в реальном времени. Такой способ устойчивости, хоть и тонкий, но чрезвычайно эффективный.

Исследование проводилось с использованием новейшей технологии секвенирования нанопор, которая позволяет напрямую изучать молекулы РНК с их естественными химическими модификациями. Ранее такие метки могли быть потеряны при обработке образцов, что затрудняло изучение механизмов устойчивости.